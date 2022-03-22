Шойгу отстранил командующего 6-й армии РФ из-за огромных боевых потерь в Украине

Генерал-лейтенанта Владислава Ершова обвинили в потерях российской армии. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны России Сергей Шойгу отстранил от исполнения обязанностей командующего 6-й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Владислава Ершова, обвинив его в огромных потерях личного состава. Об этом сообщает телеканал Украина 24 со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка.

"По предварительным данным, потери личного состава 6-й общевойсковой армии составляют больше 2000 военнослужащих, из которых около 180 человек – солдаты срочники", – написал Цимбалюк на своей странице в Facebook.

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По его словам, в данный момент, генерал Ершов находится под домашним арестом, по нему ведется следствие.

Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Генштаба ВСУ, украинские защитники за период войны уничтожили почти 3800 единиц техники российских оккупантов. РФ потеряла уже 15 300 человек из личного состава.

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В свою очередь российское издание "Комсомольская правда" сообщило, что в результате военных действий на территории Украины погибли 9861 человек, еще 16153 человека получили ранения. Журналисты сослались на данные Министерства обороны РФ.

Также мы информировали, что президент России Владимир Путин намерен задействовать в войне против Украины несовершеннолетних россиян.