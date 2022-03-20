Путин будет отправлять на войну в Украину несовершеннолетних – документ

В Кремле готовят собственный "Гитлерюгенд"

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Президент России Владимир Путин намерен задействовать в войне против Украины несовершеннолетних россиян.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины и публикует соответствующий документ Министерства обороны РФ.

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Соответствующий приказ "Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения "Юнармия" к проведению специальной операции на территории Украины" подписан министром обороны РФ Шойгу.

"В приказе говорится о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии. Высшее военное руководство РФ должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника главного военно-политического управления ВС РФ Геннадия Жидко", – сообщает ГУР.

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Напомним, "Юнармия" – российская детско-юношеская военизированная организация при Минобороны РФ. Выделяется радикальной пропагандистской работой среди российской молодежи. Членами организации становятся дети от 8 лет.

В ГУР также отметили, что аналогичные действия производились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1943 года учащиеся старших классов в подразделениях "Гитлерюгенда" привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях. А с сентября 1944 по январь 1945 года на службу в гитлеровскую армию были привлечены 150 000 несовершеннолетних девушек.

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Озвученные потери оккупантов в войне

В Генштабе ВСУ подсчитали ориентировочные боевые потери армии России с 24.02 до 20.03:

личный состав – около 14700 человек;

танки ‒ 476;

боевые бронированные машины ‒ 1487;

артиллерийские системы – 230;

РСЗО – 74;

средства ПВО – 44;

самолеты – 96;

вертолеты – 118;

автомобильная техника – 947;

корабли, катера – 3;

цистерн с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;

специальная техника – 12.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.