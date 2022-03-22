Шойгу усунув командувача 6-ї армії РФ через величезні бойові втрати в Україні

Генерал-лейтенанта Владислава Єршова звинуватили у втратах російської армії. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу усунув від виконання обов'язків командувача 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Владислава Єршова, звинувативши його у величезних втратах особового складу. Про це повідомляє телеканал Україна 24 з посиланням на журналіста Романа Цимбалюка.

"За попередніми даними, втрати особового складу 6-ї загальновійськової армії становлять понад 2000 військовослужбовців, з яких близько 180 осіб – солдати-строковики", – написав Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, наразі генерал Єршов перебуває під домашнім арештом, щодо нього ведеться слідство.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські захисники за період війни знищили майже 3800 одиниць техніки російських окупантів. РФ втратила вже 15 300 осіб з особового складу.

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Своєю чергу російське видання "Комсомольська правда" повідомило, що внаслідок військових дій на території України загинули 9861 особа, ще 16153 особи отримали поранення. Журналісти послалися на дані Міністерства оборони РФ.

Також ми інформували, що президент Росії Володимир Путін має намір задіяти у війні проти України. неповнолітніх росіян.