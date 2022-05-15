Россияне ночью обстреляли район Кривого Рога из "Ураганов"

Россияне обстреляли территорию Украины из "Ураганов" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепропетровской области ночью было неспокойно. Россияне дважды вели обстрел из РСЗО "Ураган" по мирным жителям Украины. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

"Ночь снова с тревогой. В полночь враг дважды обстрелял Широковскую общину в Криворожском районе. Били из "Ураганов". Попали между селами. Никто не пострадал", — сообщил он.

Резниченко добавил, что сейчас в области спокойно.

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