Россияне КамАЗами вывозят трупы своих солдат в РФ – перехват СБУ

СБУ перехватила разговор оккупанта с женой / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Мариуполя две недели назад привезли 10 полных КамАЗов с "грузом 200". Это следует из очередного перехвата телефонного разговора между оккупантом и его женой, опубликованного СБУ.

В разговоре она упоминала их общего знакомого вэдэвэшника, который тоже стал "грузом 200".

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"Десять КамАЗов два недели назад привезли – "груз 200″… из Мариуполя… полные", – рассказывает жена своему мужу.

Также она говорит о тех, кому удалось вернуться из Украины живыми, и они рассказывают, что их техника просто разорвана.

"Говорит, один дивизион – лейтенанта убило вашего какого-то. Дивизион еще вроде жив, потому что вы, это, в обеспечении работаете. Были там, говорит, танки наши. Теперь как розочки, просто как розочки все разорванные, наши..." – взволновано говорит женщина.

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