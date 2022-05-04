Россияне КамАЗами вывозят трупы своих солдат в РФ – перехват СБУ

СБУ перехватила разговор оккупанта с женой / Фото: Коллаж: Сегодня
Из Мариуполя две недели назад привезли 10 полных КамАЗов с "грузом 200". Это следует из очередного перехвата телефонного разговора между оккупантом и его женой, опубликованного СБУ.
В разговоре она упоминала их общего знакомого вэдэвэшника, который тоже стал "грузом 200".
"Десять КамАЗов два недели назад привезли – "груз 200″… из Мариуполя… полные", – рассказывает жена своему мужу.
Также она говорит о тех, кому удалось вернуться из Украины живыми, и они рассказывают, что их техника просто разорвана.
"Говорит, один дивизион – лейтенанта убило вашего какого-то. Дивизион еще вроде жив, потому что вы, это, в обеспечении работаете. Были там, говорит, танки наши. Теперь как розочки, просто как розочки все разорванные, наши..." – взволновано говорит женщина.
Перехваты разговоров российских военных
- 3 апреля СБУ перехватила разговор российского солдата со своей сестрой, где он жалуется на руководство, которое вообще не ценит военных.
- В одном из перехватов российские оккупанты признаются, как расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят собак.
- Военные РФ раскрыли причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.
- Стало известно, что среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты на грани безумия от того, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.
- Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российского солдата. Оккупант рассказал, что его коллег просто используют как приманку для Вооруженных сил Украины. Одну группу бросают, чтобы их разбили – другой удается пройти.