Россия передала Украине десятки тел погибших военных с "Азовстали" – СМИ

Российские оккупанты передали Украине тела погибших из "Азовстали". / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия начала передачу тел украинских военных, которые погибли в боях на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе. В Киев уже доставили десятки тел погибших.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря полка "Азов".

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"Десятки погибших, извлеченных из руин разбомбленной "Азовстали" были доставлены в столицу Украины Киев, где проводится анализ ДНК для идентификации останков", – сообщает издание.

На данный момент неясно, сколько тел может оставаться на территории завода.

Об извлечении останков украинских военнослужащих из руин "Азовстали" Киев не сообщал, а российские официальные лица не давали комментариев. Но родственники военных, погибших на заводе, дали комментарии Associated Press.

"Украина в субботу объявила о первом официально подтвержденном обмене погибшими военными с начала войны. В нем говорится, что обе стороны обменялись в общей сложности 320 телами, каждая из которых получила по 160 останков тел военных. Обмен состоялся в четверг на линии фронта в Запорожской области", – пишет информационное агентство.

При этом, судьба пленных военных с "Азовстали" остается неизвестной. Зеленский сообщил, что более 2500 защитников Мариуполя находятся в плену, и Украина работает над тем, чтобы добиться их освобождения.

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