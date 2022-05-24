Настигла карма: оккупанты на "Азовстали" подорвались на мине

Российские военные получили ранения, один в тяжелом состоянии

На "Азовстали" военные РФ подорвались на мине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные подорвались на мине, когда разминировали завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Мариуполь. При разминировании "Азовстали" четыре сапера россиян подорвались на мине. Один в тяжелом состоянии, двое средней степени и один получил легкие ранения. Считаю, что новость, которую можно считать хорошей. Возмездие неотвратимо", – написал Андрющенко.

Напомним, украинские военные в Мариуполе более 80 дней удерживали оборону "Азовстали", после чего военное командование приказало сохранить личный состав защитников. Бойцы сложили оружие, их вывезли на оккупированные территории Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуированных защитников Мариуполя должны освободить по процедуре обмена.

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