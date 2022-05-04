РФ снова выпустила ракеты по Украине, слышны взрывы

Россияне продолжают атаковать украинские города ракетами / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Россия 4 мая уже второй раз за вечер выпустила ракеты по территории Украины. Взрывы раздались в Кропивницком, Одессе и Херсоне.
Об этом пишет Telegram-канал "Сегодня".
Взрыв в Кропивницком
"Сообщают о взрыве в Кропивницком!" – говорится в сообщении.
В Кировоградской области есть прилет в инфраструктурный объект вне областного центра.
Атака Одессы
В Одессе сегодня вечером тоже были слышны взрывы.
Взрывы в Херсоне
"Сообщают о взрывах в Херсоне!" – пишет Telegram-канал "Сегодня".
Обстрел Николаева
В Николаеве весь вечер раздаются взрывы.
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