РФ знову випустила ракети по Україні, чути вибухи

Росіяни продовжують атакувати українські міста ракетами / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
Росія 4 травня вже вдруге за вечір випустила ракети по території України. Вибухи пролунали у Кропивницькому, Одесі та Херсоні.
Про це пише Telegram-канал "Сьогодні".
Вибух у Кропивницькому
"Повідомляють про вибух у Кропивницькому!" – йдеться у повідомленні.
На Кіровоградщині є приліт в інфраструктурний об'єкт за межами обласного центру.
Атака Одеси
В Одесі сьогодні ввечері теж було чутно вибухи.
Вибухи у Херсоні
"Повідомляють про вибухи у Херсоні!" – пише Telegram-канал "Сьогодні" .
Обстріл Миколаєва
У Миколаєві весь вечір лунають вибухи.
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