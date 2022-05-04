РФ знову випустила ракети по Україні, чути вибухи

Росіяни продовжують атакувати українські міста ракетами / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Росія 4 травня вже вдруге за вечір випустила ракети по території України. Вибухи пролунали у Кропивницькому, Одесі та Херсоні.

Про це пише Telegram-канал "Сьогодні".

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Вибух у Кропивницькому

"Повідомляють про вибух у Кропивницькому!" – йдеться у повідомленні.

На Кіровоградщині є приліт в інфраструктурний об'єкт за межами обласного центру.

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Атака Одеси

В Одесі сьогодні ввечері теж було чутно вибухи.

Вибухи у Херсоні

"Повідомляють про вибухи у Херсоні!" – пише Telegram-канал "Сьогодні" .

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Обстріл Миколаєва

У Миколаєві весь вечір лунають вибухи.

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