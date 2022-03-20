РФ не смогла взять под контроль воздушное пространство Украины – британская разведка

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Россия не смогла взять под контроль воздушное пространство Украины, что затруднило продвижение армии оккупантов.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на отчет военной разведки.

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"Россия не смогла получить контроль над воздушным пространством, и в значительной степени полагается на дистанционное вооружение, которое запускают из относительно безопасного российского воздушного пространства для поражения целей на территории Украины", – говорится в сообщении.

Получение контроля над воздухом было одной из основных целей России в первые дни конфликта. Неспособность сделать это значительно замедлила их оперативное продвижение, отметили в британском Минобороны.

Также в разведке считают, что украинская авиация и ПВО эффективно защищают воздушное пространство Украины.

Оккупанты несут потери в воздухе