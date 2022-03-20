РФ не змогла взяти під контроль повітряний простір України – британська розвідка

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Росія не змогла взяти під контроль повітряний простір України, що ускладнило просування армії окупантів.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на звіт військової розвідки.
"Росія не змогла отримати контроль над повітряним простором, і значною мірою покладається на дистанційне озброєння, яке запускають із відносно безпечного російського повітряного простору для ураження цілей на території України", – йдеться у повідомленні.
Отримання контролю за повітрям було однією з основних цілей Росії у перші дні конфлікту. Нездатність зробити це значно уповільнила їхнє оперативне просування, зазначили в британському Міноборони.
Також у розвідці вважають, що українська авіація та ППО ефективно захищають повітряний простір України.
Окупанти зазнають втрат у повітрі
- Майже щодня наші захисники збивають кілька ворожих літальних апаратів. Іноді беруть у полон російських льотчиків. 7 березня був спійманий пілот збитого під Харковом російського літака. Ним виявився заступник командира авіаційного полку, що дислокувався у Воронежі.
- 18 березня на аеродромі в Чорнобаївці, біля Херсона, сили ЗСУ вшосте поспіль знищили авіаційну техніку окупантів. Вранці 19 березня в мережі з'явилися відеокадри, як по автомобільній дорозі окупанти намагаються вивезти вертольоти, що залишилися, у невідомому напрямку.
- За даними Міноборони України, станом на ранок 19 березня ЗСУ знищили 95 літаків та 115 вертольотів противника.