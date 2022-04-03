РФ лишилась наступательной возможности из-за ПВО ВСУ – британская разведка

ПВО Украины стало проблемой для оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия не смогла уничтожить системы украинской противовоздушной обороны и это серьезно подорвало способность ее сухопутных войск к наступлению. Об этом говорится в отчете британской разведки в Twitter.
"Неспособность России обнаружить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом, что, в свою очередь, существенно повлияло на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов", – сообщает разведка.
Для российских воздушных и ракетных операций Украина по-прежнему представляет серьезную проблему. В результате российские самолеты по-прежнему уязвимы для систем ПВО малой и средней дальности.
В разведке отметили, что в течение последней недели наблюдалась концентрация российской воздушной активности на юго-востоке Украины, вероятно, в результате того, что Россия сосредоточила свои военные действия в этом районе.
Потери оккупантов
- 2 апреля бойцы полка "Азов" уничтожили 2 танка, 2 БМД, 2 БМП, много вражеской пехоты. Также есть попавшие в плен оккупанты.
- По данным НАТО, общие потери у россиян, включая плененных, пропавших без вести и раненых, составляют 30 – 40 тысяч человек.
- ВСУ впервые сбили российский вертолет из современного портативного ракетного комплекса Британии Starstreak.
- В Херсонской области украинские военные с помощью американского РК Javelin уничтожили российский танк.
- Российские оккупанты во время обстрела Балаклеи попали в районную больницу. Здание частично повреждено. В здании находилось около 70 пациентов и медработников.