РФ лишилась наступательной возможности из-за ПВО ВСУ – британская разведка

ПВО Украины стало проблемой для оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не смогла уничтожить системы украинской противовоздушной обороны и это серьезно подорвало способность ее сухопутных войск к наступлению. Об этом говорится в отчете британской разведки в Twitter.

"Неспособность России обнаружить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом, что, в свою очередь, существенно повлияло на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов", – сообщает разведка.

Для российских воздушных и ракетных операций Украина по-прежнему представляет серьезную проблему. В результате российские самолеты по-прежнему уязвимы для систем ПВО малой и средней дальности.

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В разведке отметили, что в течение последней недели наблюдалась концентрация российской воздушной активности на юго-востоке Украины, вероятно, в результате того, что Россия сосредоточила свои военные действия в этом районе.

Потери оккупантов