РФ из-за провалов начала отправлять старших командиров на передовую – разведка Британии

Британская разведка опубликовала новые данные о ходе войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Оккупационные власти начали отправлять на поле боя старших полевых командиров. Это произошло из-за возникших трудностей в управлении и неэффективности действий РФ. Скорее всего они возьмут на себя личное руководство операциями. Об этом в Twitter сообщила разведка Великобритании.
По данным оборонного ведомства ошибочные предположения при планировании и неудачи в устойчивом развитии продолжают подрывать прогресс России.
Передовая дислокация командиров подвергла их значительному риску, что привело к непропорционально высоким потерям российских офицеров в войне. Это в свою очередь повлекло за собой то, что силы медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход на поле боя.
По информации разведки, данные проблемы останутся, а все из-за отсутствия опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо убитых.
Ситуация в Украине 8 мая
- Враг пытается заблокировать "Азовсталь" в Мариуполе и захватил северную окраину села Шандриголово Донецкой области.
- В Запорожской области российские оккупанты застрелили общественного активиста Сергея Семенека. Россияне застрелили его выстрелом в спину, а до того два дня пытали, требуя, чтобы тот выдал место хранения оружия и местных собратьев.
- В Донецкой области враги частично захватило село Шандриголово. Они оккупировались на северной окраине.
- В Белогоровке Луганской области российские оккупанты нанесли авиаудар по школе, в результате возник пожар. В школьном бомбоубежище прятались 60 человек, скорее всего, все они погибли.
- В Сеть попало видео удара украинской авиации по комплексу противовоздушной обороны армии РФ на острове Змеиный.