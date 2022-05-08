РФ через провали почала відправляти старших командирів на передову – розвідка Британії

Британська розвідка опублікувала нові дані щодо перебігу війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
Окупаційна влада почала відправляти на поле бою старших польових командирів. Це сталося через труднощі в управлінні і неефективність дій РФ. Швидше за все, вони візьмуть на себе особисте керівництво операціями. Про це в Twitter повідомила розвідка Великої Британії.
За даними оборонного відомства, помилкові припущення під час планування та невдачі у сталому розвитку продовжують підривати прогрес Росії.
Передова дислокація командирів піддала їх значному ризику, що призвело до непропорційно високих втрат російських офіцерів у війні. Це своєю чергою спричинило те, що сили повільно реагують на невдачі і не можуть змінити свій підхід на полі бою.
За інформацією розвідки, ці проблеми залишаться, а все через відсутність досвіду оперативного командування у офіцерів, призначених замість убитих.
Ситуація в Україні 8 травня
- У Запорізькій області російські окупанти застрелили громадського активіста Сергія Семенека. Росіяни застрелили його пострілом у спину, а до того два дні катували, вимагаючи, щоб той видав місце зберігання зброї та місцевих побратимів.
- У Донецькій області вороги частково захопило село Шандриголово. Вони окупувалися на північній околиці. Крім того, ворог намагається заблокувати "Азовсталь" у Маріуполі.
- У Білогорівці Луганській області російські окупанти завдали авіаудару по школі, в результаті виникла пожежа. У шкільному бомбосховищі ховалися 60 людей, швидше за все вони загинули.
- У Мережу потрапило відео удару української авіації по комплексу протиповітряної оборони армії РФ на острові Зміїний.