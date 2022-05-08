РФ через провали почала відправляти старших командирів на передову – розвідка Британії

Британська розвідка опублікувала нові дані щодо перебігу війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупаційна влада почала відправляти на поле бою старших польових командирів. Це сталося через труднощі в управлінні і неефективність дій РФ. Швидше за все, вони візьмуть на себе особисте керівництво операціями. Про це в Twitter повідомила розвідка Великої Британії.

За даними оборонного відомства, помилкові припущення під час планування та невдачі у сталому розвитку продовжують підривати прогрес Росії.

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Передова дислокація командирів піддала їх значному ризику, що призвело до непропорційно високих втрат російських офіцерів у війні. Це своєю чергою спричинило те, що сили повільно реагують на невдачі і не можуть змінити свій підхід на полі бою.

За інформацією розвідки, ці проблеми залишаться, а все через відсутність досвіду оперативного командування у офіцерів, призначених замість убитих.

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Ситуація в Україні 8 травня