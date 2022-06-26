Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Война Вторжение в Украину

РФ дважды ударила по Черкассам (фото)

София Ковнир
26 июня, 12:02
Было слышно два взрыва. Информация пока уточняется

В Черкассах слышали взрывы. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 26 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкассам. Было слышно два взрыва. Информация пока уточняется.

Об это сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Реклама

"Друзья! Есть два взрыва в районе Черкасс. Детали выясняем. Оставайтесь в укрытиях! Не публикуйте фотографии и видео. Не сообщайте локации. От этого зависит наша безопасность!" – написал он.

Небо над Черкассами

Реклама

Взрывы в Украине 26 июня