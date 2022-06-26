РФ дважды ударила по Черкассам (фото)

В воскресенье, 26 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкассам. Было слышно два взрыва. Информация пока уточняется.

Об это сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Друзья! Есть два взрыва в районе Черкасс. Детали выясняем. Оставайтесь в укрытиях! Не публикуйте фотографии и видео. Не сообщайте локации. От этого зависит наша безопасность!" – написал он.

Небо над Черкассами

Сегодня утром враг обстрелял Киев, российская ракета попала в многоэтажку, которая находится на Лукьяновке. Об этом сообщили в ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.

По словам спасателей, 7-летнюю девочку достали из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали и передали медицинским работникам в Охматдет. Ее 38-летнюю маму спасатели вытащили из-под руин дома.

Как стало известно, пострадавшую девочку зовут Евгения. Ее мама Екатерина – гражданка РФ, но уже 10 лет живет в Украине, где вышла замуж и родила ребенка. По словам одного из источников, паспорт Екатерины нашли на улице, который иссечен обломками. Отец семьи – 37-летний Алексей – погиб.

Как заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, в результате обстрела дома в Шевченковском районе столицы ранены пять человек. Реклама

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в общей сложности из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей.