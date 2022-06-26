РФ двічі вдарила по Черкаській області: є жертви (фото) – оновлено

У Черкасах чули вибухи. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 26 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Було чути два вибухи. Інформація поки що уточнюється.

Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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"Друзі! Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо. Залишайтеся в укриттях! Не публікуйте фото та відео. Не повідомляйте локації. Від цього залежить наша безпека!" – написав він.

Пізніше Табурець розповів, що ворог завдав ракетних ударів по Черкаській області. Є загиблі.

Внаслідок ракетної атаки було два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий та п'ятеро травмованих. Пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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Небо над Черкасами

Вибухи в Україні 26 червня