Резников рассказал, каким должен быть ответ Европы на ракетные удары РФ

Резников отметил, что действия России являются угрозой всей Европе/Фото: коллаж: "Сегодня"

Ракетные обстрелы Украины, которые российские оккупанты осуществляют с территории РФ, Беларуси или из Каспийского моря, являются вызовом для безопасности всей Европы. Быстрый ответ должен "состоять из двух частей".

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Реклама

Подробности

"Российские террористы совершили очередные военные преступления – обстреляли ракетами ряд мирных украинских городов. Подлость этих атак в том, что они совершаются либо из глубины территории РФ, либо с территории беларуси или из акватории Каспийского и Черного морей. Это стратегический вызов для безопасности всей Европы. Быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей", — написал Резников в Facebook.

Он отметил, что первая составляющая – это ужесточение санкций.

"Чтобы РФ не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, которое сейчас содержит множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО", — написал министр.

Вторая составляющая — скорейшее развертывание эффективной системы ПВО/ПРО в Украине.

"Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса", — подчеркнул Резников.

Он считает, что долгосрочный ответ также очевиден. Условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста.

Реклама

"Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами", — добавил Резников.

Утренний ракетный удар по Киеву

Сегодня утром враг обстрелял Киев, российская ракета попала в многоэтажку, которая находится на Лукьяновке. Об этом сообщили в ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.

"26 июня в 06:29 в ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы", – говорится в сообщении.

Спасатели установили, что в результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9-го этажей на общей площади 300 кв. м.

По информации ГСЧС, проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей.

Реклама

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, одна ракета попала в жилой дом на улице Татарской (станция метро "Лукьяновская").

"Дом горит. Работают спасатели и полиция. Метили опять в завод Артема", – сообщил он.

По словам спасателей, 7-летнюю девочку достали из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали и передали медицинским работникам в "Охматдет". Ее 38-летнюю маму спасатели вытащили из-под руин.

Как стало известно, пострадавшую девочку зовут Евгения. Ее мама Екатерина – гражданка РФ, но уже 10 лет живет в Украине, где вышла замуж и родила ребенка. По словам одного из источников, паспорт Екатерины нашли на улице, иссеченный осколками.

Отец семьи – 37-летний Алексей – погиб.

Как заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, в результате обстрела дома в Шевченковском районе столицы ранены пять человек.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в общей сложности из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Энергодаре оккупанты придумали бизнес на крови. Также мы писали, что оккупанты ударили ракетами по Сарнам, есть погибшие и раненые.