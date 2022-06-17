Адский рейс: пилоты рассказали, как эвакуировали раненых с "Азовстали" (фото, видео)

Секретной операцией руководило ГУР. Фото: коллаж "Сегодня"

Семь раз украинские летчики прорывались в ад – на "Азовсталь", чтобы помочь защитникам Мариуполя и эвакуировать хотя бы самых тяжелораненых. Они летели на максимально низкой высоте и в самые плохие погодные условия. Вернулись, к сожалению, не все. Но большинство миссий были успешными, несмотря на, казалось бы, абсолютную нереальность.

Корреспондент телеканала "Украина 24" Оксана Лабойко пообщалась с пилотами самого тяжелого из адских рейсов.

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Александр вспоминает первые минуты после тяжелого рейса в его 10-летней карьере пилота. Когда узнал, что будет лететь в Мариуполь, говорит, всю ночь не мог сомкнуть глаз. Мог отказаться. У экипажа спрашивали согласие, а у Саши двое маленьких детей... Но колебаний, говорит, вообще не было. Как и сомнений, что вернется в живых.

"Ну мы же оптимисты. Все ждали вернемся домой, к своим родным. У нас так в авиации есть – положительный, немного смешной и все будет хорошо", – говорит летчик-штурман.

Александр, летчик-штурман. Фото: Оксана Лабойко, "Украина 24"

"Было ли страшно... Страшно к тому моменту, когда подходишь к вертолету. А уже садишься в вертолет, начинаешь выполнять свою работу и страх уходит на второй план", – сказал Александр, руководитель экипажа.

Александр, руководитель экипажа. Фото: Оксана Лабойко, "Украина 24"

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Командир экипажа – тоже Александр. Ас с 30-летним стажем. Их команде выпал тяжелый рейс – ночью, все остальные были на рассвете. А в этот раз рассчитывали на эффект неожиданности, говорит командир. И это сработало. В Мариуполь залетели вообще спокойно, а вот когда возвращались домой, то началось.

"Попали под обстрел вражеского корабля, уже подошедшего с акватории Азовского моря. Впечатляет то, что летишь и видишь корабель, который по тебе, не буду говорить... ракеты или пушка, я не знаю. Поразило то, что блин, когда у вертолета разрывались эти боеприпасы, вертолет бросало как игрушку", – вспоминает командир.

Украинские летчики семь раз летали в заблокированный Мариуполь. Не закончили две миссии. Все остальные – и грузы доставили на "Азовсталь", и забрали домой раненых. Прорыв блокады Мариуполя – одна из самых блестящих военных воздушных спецопераций за всю историю, говорят военные эксперты.

С 200 километров маршрута большинство пролегало через контролируемую противником территорию и где плотно расположена российская противовоздушная оборона. Оба Александра – члены крайнего экипажа, вернувшегося живым из Мариуполя.

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Чтобы передать груз и вывезти людей были считаные минуты. Из "Азовстали" удалось эвакуировать восемь тяжелораненых, больше на борт взять и не могли.

"Уже когда двигатели выключились, в грузовой кабине я услышал, что раненые типы: "летчики, ребята". Ну, думаю, сейчас будут нас ругать, что ты раненых везешь, что так вертолет бросаешь. Открываю дверь и я увидел те счастливые лица, не зря я живу", – сказал командир экипажа Александр.

Вертолет, на котором эвакуировали бойцов "Азовстали". Фото: Оксана Лабойко, "Украина 24"

"Тот раненый, что мог ходить, он обнимал: говорит у меня женщина беременна. Назову сына Александр", – вспоминает летчик-штурман.

Но героями они себя не считают. Скромно говорят – это было обычное десантно-транспортное задание, пусть и самое тяжелое в их карьере.

Защита "Азовстали"

Украинские военные в Мариуполе более 80 дней удерживали оборону "Азовстали", после чего военное командование приказало сохранить личный состав защитников. Бойцы сложили оружие, их вывезли на оккупированные территории Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуированных защитников Мариуполя должны освободить по процедуре обмена.

Ранее мы сообщали, сколько Украина потеряла вертолетов в рейдах на "Азовсталь".

Также напомним, пилот рассказал о первом рейде на "Азовсталь".