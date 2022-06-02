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В вертолет попала ракета: пилот рассказал, как вывозил раненых с "Азовстали"

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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2 июня, 16:51
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Секретной операцией руководило ГУР
Пилот рассказал, как вертолеты доставляли помощь в Мариуполь
Пилот рассказал, как вертолеты доставляли помощь в Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

В сети появилось интервью с пилотом вертолета, который доставлял помощь и эвакуировал раненых с "Азовстали". Он рассказал подробности уникальной операции. Видео выложено на странице Сухопутных войск ВС Украины в Facebook. Имя пилота не раскрывается по соображениям безопасности.

"Главная трудность была в том, что всей операцией руководил ГУР, это была секретная операция, и времени на понимание и выяснение всех нюансов было немного для экипажа. Но в этом и плюс, потому что вся операция уже была спланирована ГУР, и они давали за маленький промежуток времени много информации. Много разведданных, все, что требовалось экипажу. Каждый случай, когда выполнялся полет, был индивидуальным. У кого-то были сутки на подготовку, у кого-то неделя. А у кого-то — считанные часы", — рассказал военный.

Основная сложность состояла в том, что необходимо было выполнить доставку груза на 100 км в глубину к противнику. Все это расстояние сопровождалось очень плотной противовоздушной обороной противника.

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"Согласно тактике, всем математическим расчетам, это было не то что сложно, а почти невозможно выполнить. Но практика показала, что это возможно, и мы это выполнили. Только в зоне посадки было три зенитно-ракетных комплекса, которые ее перекрывали. Есть технические нюансы, о которых нельзя рассказывать, но в целом мы стараемся обойти зону ПВО, чтобы не входить в нее. Но есть другие задания, при которых это невозможно сделать. Как, например, доставка груза и эвакуация раненых из Мариуполя. Главное для нас — знать все природные и искусственные преграды, чтобы они нам помогали, а не мешали", — отметил пилот.

Военный рассказал подробности о своем полете в оккупированный Мариуполь.

"Когда была поставлена эта задача, все понимали, какой это риск. Когда все летчики поняли, что это очень сложно сделать, 90% понимали, что оттуда могут не вернуться, командующий сказал: во сколько жизней гражданских, жизней других людей вы оцениваете свою жизнь, экипажа? Вот сколько людей должно погибнуть, чтобы вы поняли, что ваша жизнь этого стоит? И мы действительно понимали, что там творится. У людей там не было даже лекарств, чтобы оказать элементарную помощь. Не было боеприпасов. Это было необходимо сделать. Именно поэтому все шли на такой риск и понимали, ради кого и чего это делают. Наибольшее волнение было, когда идешь к вертолету перед запуском. Но уже в процессе все понимали, что это просто работа, и просто работали. В тот момент, когда мы уже оказались в Мариуполе и была высадка, уже было ощущение эйфории. Нам казалось, что если мы пришли туда и сейчас находимся в зоне поражения трех зенитно-ракетных комплексов, и стоим тут и выгружаемся, то мы короли мира, мы уже победили", — сказал он.

Однако это был еще не конец, потому что на обратном пути, когда он вез раненых, его вертолет подбили.

"На обратном маршруте, около 6 км, через три минуты после взлета, в мой вертолет попала ракета ПЗРК и отказал один двигатель. К сожалению, другому вертолету, который шел сзади, повезло меньше, и он... Весь экипаж погиб. И после того, как попала ракета, был выброс адреналина и мы делали то, что должны были делать. У нас был вариант подсесть на другой площадке, чтобы не лететь, так как у нас один двигатель. Но на борту было 20 раненых, и я знал, что если мы сядем где-то в поле, то как их забирать? Нужен будет другой вертолет, а это уже незапланированная операция и это невозможно. Поэтому мы должны были лететь к месту посадки. У каждого пилота по всем документам прописано, что он принимает решение о взлете и посадке. И есть куча нюансов, по которым он принимает решение. В тот день и погода была плохая, не способствовала выполнению задания. Но вопреки всему мы это выполнили", — рассказал он.

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