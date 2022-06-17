Пекельний рейс: пілоти розповіли, як евакуювали поранених із "Азовсталі" (фото, відео)

Секретною операцією керувало ГУР. Фото: колаж "Сьогодні"

Сім разів українські льотчики проривалися до пекла – на "Азовсталь", щоб допомогти захисникам Маріуполя та евакуювати хоча б найважче поранених. Вони летіли на максимально низькій висоті і в найгірші погодні умови. Повернулися, на жаль, не всі. Але більшість місій були успішними, попри, здавалося б, абсолютну нереальність.

Кореспондентка телеканалу "Україна 24" Оксана Лабойко поспілкувалася з пілотами найважчого із пекельних рейсів.

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Олександр згадує перші хвилини після важкого рейсу у його 10-річній кар'єрі пілота. Коли дізнався, що летітиме до Маріуполя, каже, всю ніч не міг заплющити очей. Міг відмовитись. У екіпажу питали згоду, а у Сашка двоє маленьких дітей... Але вагань, каже, взагалі не було. Як і сумнівів, що повернеться живим.

"Ну, ми ж оптимісти. Усі чекали повернемося додому, до своїх рідних. У нас так в авіації є – позитивний, трохи смішний і все буде добре", – каже льотчик-штурман.

Олександр, льотчик-штурман. Фото: Оксана Лабойко, "Україна 24"

"Чи було страшно... Страшно на той момент, коли підходиш до вертольоту. А вже сідаєш у вертоліт, починаєш виконувати свою роботу і страх йде на другий план", – сказав Олександр, керівник екіпажу.

Олександр, керівник екіпажу. Фото: Оксана Лабойко, "Україна 24"

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Командир екіпажу – теж Олександр. Ас із 30-річним стажем. Їхній команді випав важкий рейс – уночі, всі інші були на світанку. А цього разу розраховували на ефект несподіванки, каже командир. І це спрацювало. До Маріуполя залетіли взагалі спокійно, а от коли поверталися додому, то почалося.

"Потрапили під обстріл ворожого корабля, що вже підійшов з акваторії Азовського моря. Вражає те, що летиш і бачиш корабль, який по тобі, не говоритиму... ракети або гармата, я не знаю. Вразило те, що блін, коли біля вертольота розривалися ці боєприпаси, гелікоптер кидало як іграшку", – згадує командир.

Українські льотчики сім разів літали до заблокованого Маріуполя. Не закінчили дві місії. Решта – і вантажі доставили на "Азовсталь", і забрали додому поранених. Прорив блокади Маріуполя – одна з найблискучіших військових повітряних спецоперацій за всю історію, кажуть військові експерти.

З 200 кілометрів маршруту більшість пролягала через контрольовану противником територію та де щільно розташована російська протиповітряна оборона. Обидва Олександри – члени крайнього екіпажу, який повернувся живим з Маріуполя.

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Щоб передати вантаж та вивезти людей, були лічені хвилини. З "Азовсталі" вдалося евакуювати вісім тяжко поранених, більше на борт узяти і не могли.

"Вже коли двигуни вимкнулися, у вантажній кабіні я почув, що поранені типу: "льотчики, хлопці". Ну, думаю, зараз будуть нас лаяти, що ти поранених везеш, що так гелікоптер кидаєш. Відчиняю двері і я побачив ті щасливі обличчя, не дарма я живу", – сказав командир екіпажу Олександр.

Гвинтокрил, на якому евакуювали бійців "Азовсталі". Фото: Оксана Лабойко, "Україна 24"

"Той поранений, що міг ходити, він обіймав: каже у мене жінка вагітна. Назву сина Олександра", – згадує льотчик-штурман.

Але героями вони не вважають себе. Скромно кажуть – це було звичайне десантно-транспортне завдання, хай і найважче у їхній кар'єрі.

Захист "Азовсталі"

Українські військові у Маріуполі понад 80 днів утримували оборону "Азовсталі", після чого військове командування наказало зберегти особовий склад захисників. Бійці склали зброю, їх вивезли на окуповані території Донбасу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що евакуйованих захисників Маріуполя повинні звільнити за процедурою обміну.

Раніше ми повідомляли, скільки Україна втратила вертольотів у рейдах на "Азовсталь".

Також нагадаємо, пілот розказав про перший рейд на "Азовсталь".