Стало известно, сколько Украина потеряла вертолетов в рейдах на "Азовсталь"

ВСУ осуществили семь вертолетных миссий на заблокированный мариупольский завод "Азовсталь", но не все смогли вернуться обратно на базу

Три вертолета были сбиты / Фото: Коллаж: Сегодня

К защитникам "Азовстали" семь раз летали военные вертолеты Ми-8 с помощью. Они привозили медикаменты, продукты, боеприпасы, а также транспортировали тяжело раненых. Во время таких полетов не все вертолеты вернулись обратно. Об этом пишет издание "УП".

"Ночью, на очень малых высотах, по маршруту, где по разведданным была возможность обойти ПВО, они летели в Мариуполь. Туда везли медикаменты, боекомплект, еду и воду, а обратно загружали тяжелых раненых", – сказано в сообщении.

В таких миссиях украинская сторона потеряла три вертолета.

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"На пятом полете впервые группу засекли, когда они возвращались из Мариуполя, и один вертолет был сбит. На седьмом заходе так же на обратном пути одна вертушка загорелась и упала на оккупированной территории. Тогда из Днепра подняли другой вертолет, спасательный, чтобы вытащить выживших. Но его уже ждала засада, и с ПЗРК этот вертолет был сбит. Так они там теперь и лежат вдвоем, как в кино – друг у друга", – рассказали журналисты.

По информации издания, последний полет с обеспечением был приблизительно за 20 дней до полного выхода защитников из "Азовстали".

Ранее в сети появилось интервью с пилотом вертолета, который доставлял помощь и эвакуировал раненых с "Азовстали". Он рассказал подробности уникальной операции. Имя пилота не раскрывается по соображениям безопасности.

Защита "Азовстали"

Украинские военные в Мариуполе более 80 дней удерживали оборону "Азовстали", после чего военное командование приказало сохранить личный состав защитников. Бойцы сложили оружие, их вывезли на оккупированные территории Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуированных защитников Мариуполя должны освободить по процедуре обмена.