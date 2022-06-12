Разведка Британии выяснила планы РФ по набору пушечного мяса

Россияне собираются усилить свои войска в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия начинает развертывать резервные батальоны для ведения военных действий на территории Украины. Вероятно, их будут пополнять призывниками. Об этом сообщает британская разведка в Twitter.

Россия продолжает стремиться к созданию большего количества боевых единиц для развертывания в Украине. В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьих батальонов из некоторых боевых порядках.

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Большинство бригад обычно задействуют в операциях не более двух из трех батальонов одновременно.

Третьи батальоны в бригадах зачастую укомплектованы не полностью — России, скорее всего, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов для переброски этих подразделений в Украину.

Одновременное развертывание всех трех батальонов, вероятно, уменьшит долгосрочную способность формирований восстанавливать боевую мощь после операций.

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Также отмечается, что Россия использует свое превосходство в соотношении сил и артиллерии, чтобы постепенно захватить Северодонецк и территорию вокруг него.

108-й день войны в Украине

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Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 32 150 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1430 танков.