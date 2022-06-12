Розвідка Британії з'ясувала плани РФ щодо набору гарматного м'яса

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Росія починає розгортати резервні батальйони для ведення воєнних дій на території України. Ймовірно, їх поповнюватимуть призовниками. Про це повідомляє британська розвідка у Twitter.

Росія продовжує прагнути створення більшої кількості бойових одиниць для розгортання в Україні. В останні тижні, ймовірно, розпочалася підготовка до розгортання третіх батальйонів із деяких бойових порядків.

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Більшість бригад зазвичай задіюють у операціях не більше двох з трьох батальйонів одночасно.

Треті батальйони в бригадах найчастіше укомплектовані не повністю — Росії, швидше за все, доведеться покладатися на новобранців чи мобілізованих резервістів для перекидання цих підрозділів в Україну.

Одночасне розгортання всіх трьох батальйонів, ймовірно, зменшить довгострокову здатність формувань відновлювати бойову міць після операцій.

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Також зазначається, що Росія використовує свою перевагу у співвідношенні сил та артилерії, щоб поступово захопити територію у Сєвєродонецьку та навколо нього.

108-й день війни в Україні

На Херсонщині окупаційна влада організувала святкування дня Росії. Але місцеві жителі на свято не прийшли. Була лише пара десятків людей.

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В окупованому російськими військовими Бердянську прогриміли три потужні вибухи, внаслідок чого частина міста залишилася без світла та води.

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