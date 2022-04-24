Ракетный удар по Одессе: большая часть раненых остается в больнице

На месте работают спасатели / Коллаж "Сегодня"

На стационарном лечении находятся 10 пострадавших от вражеских ударов крылатыми ракетами в Одессе.

Об этом сообщает директор одной из больниц Одессы Николай Турчин, пишет Одесса. Официально.

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У людей осколочные травмы, переломы и ожоги. Состояние всех пациентов стабильное, двух человек уже готовят к выписке.

"Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, организовано питание, с людьми работают психологи", – говорит Николай Турчин.

На месте обстрела спасатели еще разбирают завалы. Дом восстановить можно.

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"Всем жильцам дома предложили варианты временного проживания. По состоянию на 14:00 две семьи воспользовались такой возможностью", – говорит заместитель директора департамента городского хозяйства Виталий Цуркан.

Обстрел Одессы

23 апреля, в канун православной Пасхи оккупанты обстреляли ракетами Одессу. В результате этого преступления армии РФ погибли 8 мирных жителей, среди них трехмесячный ребенок, ранено 18 человек. Это первые жертвы в Одессе с начала войны России против Украины.

Две ракеты поразили военный объект и две попали в жилые дома. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из погибших сгорел в своей машине во дворе.

Также ракеты попали в городское кладбище. Разрушено более 1000 кв. м территории.

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