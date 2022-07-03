Путин разрушил семью матроса с крейсера "Москва". Жена бросила мужа ради похоронных за сына

Война в Украине уничтожила не одну семью в России, но это никого не волнует в Кремле / Коллаж "Сегодня"

Развязанная международным военным преступником Владимиром Путиным война в Украине приносит немало горя и гражданам России. Так произошло с семьей матроса-срочника Егора Шкребеца, который погиб на крейсере "Москва", затонувшего у берегов захваченного российскими оккупантами острова Змеиный. Стало известно, что от его отца Дмитрия Шкребеца ушла жена, которая заблокировала все банковские карточки семьи.

Об этом Дмитрий Шкребец сообщил на своем аккаунте в соцсетях.

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Деньги – дороже

Сначала Дмитрий Шкребец сообщил, что жену похитили – просто женщина в один прекрасный день не вернулась домой.

Правда, чуть позже мужчина понял, что его жена не интересна никаким похитителям. Зато ей оказались интересны государственные выплаты в размере 7 млн рублей (123 тысячи долларов), которые семья Шкребеца получила от правительства России взамен погибшего на войне с Украиной сына.

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Чуть позже мужчина понял, что были знаки свыше, но он вовремя их не заметил.

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А потом опубликовал пост, с намеком на то, что Путин разрушил его семью и жизнь.

Напомним