Приехали под обстрелами: премьер-министры Польши, Чехии и Словении уже в Киеве (фото)

Премьеры собрались в Киеве для обсуждения ситуации в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с премьером Чехии Петром Фиалой и премьером Словении Янезом Яншей прибыли в Киев.
Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Facebook.
"Эта война – результат жестокого тирана, который нападает на беззащитных мирных жителей, бомбит города и больницы в Украине! В результате мир потерял чувство безопасности, а невинные люди гибнут и теряют все свое имущество. Мы должны как можно быстрее остановить происходящую на Востоке трагедию. Именно поэтому вместе с вице-премьер-министром Ярославом Качиньским, премьер-министрами Петром Фиалой и Янезом Яншей мы находимся в Киеве", – написал Моравецкий.
Цель визита – подтверждение однозначной поддержки всем Европейским Союзом суверенитета и независимости Украины, а также предоставление широкого пакета поддержки украинского государства и общества.
Отметим, что в Киеве с 18:19 воздушная тревога и в разных районах слышны выстрелы и взрывы, а с 20:00 начался долгий комендантский час.
Ситуация в Украине 15 марта
- Враг продолжает применять авиацию с целью поддержки наземных группировок и уничтожения военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. Идет формирование дополнительных оккупационных подразделений для ведения боевых действий на территории нашей страны.
- Большинство белорусских военных в случае приказа на пересечение границы с Украиной готовы сложить оружие.
- Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют уже более 13 500 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили 1279 бронированных машин врага.
- Запад усиливает давление на путинских олигархов. Испания арестовала шикарную яхту ценой в 140 миллионов долларов, которая принадлежит главе госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову, хотя юридически судно зарегистрировано на его падчерицу Анастасию Игнатову.