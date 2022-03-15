Приехали под обстрелами: премьер-министры Польши, Чехии и Словении уже в Киеве (фото)

Премьеры собрались в Киеве для обсуждения ситуации в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с премьером Чехии Петром Фиалой и премьером Словении Янезом Яншей прибыли в Киев.

Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Facebook.

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"Эта война – результат жестокого тирана, который нападает на беззащитных мирных жителей, бомбит города и больницы в Украине! В результате мир потерял чувство безопасности, а невинные люди гибнут и теряют все свое имущество. Мы должны как можно быстрее остановить происходящую на Востоке трагедию. Именно поэтому вместе с вице-премьер-министром Ярославом Качиньским, премьер-министрами Петром Фиалой и Янезом Яншей мы находимся в Киеве", – написал Моравецкий.

Цель визита – подтверждение однозначной поддержки всем Европейским Союзом суверенитета и независимости Украины, а также предоставление широкого пакета поддержки украинского государства и общества.

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Отметим, что в Киеве с 18:19 воздушная тревога и в разных районах слышны выстрелы и взрывы, а с 20:00 начался долгий комендантский час.

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Ситуация в Украине 15 марта