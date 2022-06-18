Появилось первое обращение освобожденной из российского плена Тайры

Юлия уверена, что президент сделает все, чтобы освободить остальных наших ребят / Коллаж "Сегодня"

Появилось первое видеообращение освобожденной 17 июня из российского плена украинского медика и волонтера Юлии Паевской с позывным "Тайра". Легендарная волонтер поблагодарила за спасение президента Украины Владимира Зеленского.

"Я благодарю президента Украины Владимира Зеленского за организацию этого обмена. Я всегда верила, что все именно так и будет. И все, кто находится сейчас по ту сторону, знают, что все получится. Все мы будем дома, как дома сейчас я. Спасибо", – сказала Юлия Паевская.

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Что известно

Во время вечернего обращение к нации 17 июня Владимир Зеленский сообщил, что Юлия Паевская уже дома. Произошел долгожданный обмен с российской стороной. Подробности освобождения и на кого поменяли Юлию, не сообщаются.

Самая известная женщина парамедик из "Азовстали" почти 100 дней находилась в плену у оккупантов. В последний раз она выходила на связь с близкими 14 марта, за день до плена. Почти три месяца муж Тайры Вадим и их дочь Анна-София ничего не знали о ее состоянии.

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Тайра имела 5-й разряд в Айкидо, с 2014 года была волонтером, а в 2018-м добровольно пошла в армию, в основном была медиком. Родные и побратимы считают, что достижения, отвага и заслуги Юлии Паевской сделали ее для россиян главной целью.

Также она стала интересна оккупантам потому, что сняла на видео ужасы захваченного армией России и ее наемниками Мариуполя и передала эти кадры журналистам Associated Press.

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