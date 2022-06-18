З'явилося перше звернення звільненої з російського полону Тайри

Юлія впевнена, що президент зробить все, щоб звільнити решту наших хлопців / Колаж "Сьогодні"

З'явилося перше відеозвернення звільненої 17 червня з російського полону українського медика та волонтера Юлії Паєвської з позивним "Тайра" . Легендарна волонтерка подякувала за порятунок президента України Володимира Зеленського.

"Я дякую президенту України Володимиру Зеленському за організацію цього обміну. Я завжди вірила, що все так і буде. І всі, хто зараз по той бік, знають, що все вийде. Усі ми будемо вдома, як удома зараз я. Дякую" , – сказала Юлія Паєвська.

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Що відомо

Під час вечірнього звернення до нації 17 червня Володимир Зеленський повідомив, що Юлія Паєвська вже вдома. Відбувся довгоочікуваний обмін із російською стороною. Подробиці звільнення та на кого поміняли Юлію, не повідомляються.

Найвідоміша жінка парамедик із "Азовсталі" майже 100 днів перебувала в полоні в окупантів. Востаннє вона виходила на зв'язок із близькими 14 березня, за день до полону. Майже три місяці чоловік Тайри Вадим та їхня донька Анна-Софія нічого не знали про її стан.

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Тайра мала 5-й розряд в Айкідо, з 2014 року була волонтером, а 2018-го добровільно пішла до армії, переважно була медиком. Рідні та побратими вважають, що досягнення, відвага та заслуги Юлії Паєвською зробили її для росіян головною цілю.

Також вона стала цікава окупантам тому, що зняла на відео жахи захопленого армією Росії та її найманцями Маріуполя та передала ці кадри журналістам Associated Press.

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