Появились первые кадры из перекопанного оккупантами Рыжего леса (видео)

Шансов не было не получить облучение при длительном пребывании в Рыжем лесу / Коллаж "Сегодня"

Солдаты армии России действительно перерыли часть так называемого Рыжего леса в Чернобыльской зоне, а значит, бесспорно за месяц пребывания там без ротации получили смертельную дозу облучения.

Свежие кадры того, что после себя оставили оккупанты вокруг ЧАЭС, опубликовал замгендиректора первого крымскотатарского телеканала "ATR" Айдер Муждабаев. Видео было снято 5 апреля.

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Первые кадры после освобождения

На видеокадрах видно, что так называемое кладбище Рыжего леса (выгоревших под действием радиации сосен на территории около 200 км) полностью перекопано. Здесь российские солдаты устроили себе линию обороны. Дозиметр показал превышение уровня радиации в несколько раз. На протяжении всех съемок в опасной зоне дозиметр настойчиво пищал, предупреждая об опасности.

"Тут много было людей. Видно много остатков от их сухпайка. Они тут и жили. Еще и много спалили (зараженных деревьев. – Ред.)", – отметил один из участников экспедиции в разрытый Рыжий лес.

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