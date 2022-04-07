З'явилися перші кадри з перекопаного окупантами Рудого лісу (відео)

Шансів не було не отримати опромінення за тривалого перебування в Рудому лісі / Колаж "Сьогодні"

Солдати армії Росії справді перерили частину так званого Рудого лісу в Чорнобильській зоні, а отже, безперечно, за місяць перебування там без ротації отримали смертельну дозу опромінення.

Свіжі кадри того, що по собі залишили окупанти навколо ЧАЕС, опублікував заступник гендиректора першого кримськотатарського телеканалу "ATR" Айдер Муждабаєв. Відео було знято 5 квітня.

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Перші кадри після визволення

На відеокадрах видно, що так званий цвинтар Рудого лісу (вигорілих під дією радіації сосен на площі біля близько 200 км) повністю перекопано. Тут російські солдати влаштували лінію оборони. Дозиметр показав перевищення рівня радіації у кілька разів. Протягом усіх зйомок у небезпечній зоні дозиметр наполегливо пищав, попереджаючи про небезпеку.

"Тут багато було людей. Видно багато залишків від їхнього сухпайка. Вони тут і жили. Ще й багато спалили (заражених дерев. – Ред.)", – зазначив один із учасників експедиції у розритий Рудий ліс.

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Що відомо