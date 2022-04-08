Повторяется история с малазийским Боингом — Гончаренко об обстреле в Краматорске

Россия ударила ракетами по Краматорску / Фото: Коллаж: Сегодня

В российских пабликах появились сообщения о том, что в Краматорске оккупанты якобы стреляли по скоплению ВСУ. Эти посты пропали после того, как стало известно о многочисленных жертвах среди мирного населения, однако остались скриншоты. Их опубликовали народный депутат Алексей Гончаренко и канал ХС Харьков Украина.

"Повторяется история, как с малазийским Боингом. Как только моральные ублюдки пустили ракету по Краматорску, начали разносить о том, что "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Когда поняли, что натворили х**ни, начали вытирать, редактировать и так далее. Ничего, интернет все помнит. Мы найдем того, кто это сделал с нашими людьми. Найдем каждого", — написал Гончаренко.

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Обстрел в Краматорске

Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. В результате обстрелов более 30 человек погибли и более 100 раненых.

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Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.

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