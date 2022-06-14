Подвела жадность: на Донбассе оккупанты сдали на металлолом комплектующие к ПВО

Оккупанты отнесли в металлолом комплектующие к ПВО "Тор-М2У" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецкой области российские оккупанты пытались сдать на металлолом комплектующие к комплексу противовоздушной обороны. Военные РФ надеялись, что это позволит им избежать отправки на передовую, но их подвела жадность.

Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Чтобы не попасть на передовые позиции, командиры одной из батарей 933 зенитно-ракетного полка оккупационных войск решили сделать свою технику небоеспособной. Захватчики сняли с боевых машин "Тор-М2У" блоки управления и решили продать их в пункте приема драгоценных металлов. В пункте приема металлолома они назвали слишком высокую цену и вступили в конфликт с приемщицей, которая тут же сообщила о "бизнесменах" в так называемое "МГБ ДНР", – говорится в сообщении.

Как рассказали в ГУР, теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков якобы боевыми действиями, а оккупанты-бизнесмены продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой.

Военная разведка Украины обнародовала список командного состава 933 зенитно-ракетного полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа, действующей на Донецком направлении.

В ГУР напомнили, что "все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности".

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Оккупанты массово отказываются атаковать позиции ВСУ

Ранее СБУ опубликовала перехваченный телефонный разговор военного РФ, который свидетельствует, что оккупанты массово отказываются идти в атаку на позиции Вооруженных сил Украины.