Підвела жадібність: на Донбасі окупанти здали на брухт комплектовання до ППО

Окупанти віднесли до металобрухту комплектуючі до ППО "Тор-М2У" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Донецькій області російські окупанти намагалися здати на брухт комплектовання до комплексу протиповітряної оборони. Військові РФ сподівалися, що це допоможе їм уникнути відправлення на передову, але їх підвела жадібність.

Про це повідомляє у Telegram Головне управління розвідки Міноборони України.

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"Щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933-го зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною. Загарбники познімали з бойових машин "Тор-М2У" блоки керування та вирішили продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів. Проте росіян, як завжди, підвела жадібність. У пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка тут же повідомила про "бізнесменів" у так зване "МДБ ДНР", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в ГУР, тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків нібито бойовими діями, а окупанти-"бізнесмени" продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій.

Військова розвідка України оприлюднила список командного складу 933-го зенітно-ракетного полку 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, що діє на Донецькому напрямку.

У ГУР нагадали, що "всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності".

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Окупанти масово відмовляються атакувати позиції ЗСУ

Раніше СБУ опублікувала перехоплену телефонну розмову військового РФ, яка свідчить, що окупанти масово відмовляються йти в атаку на позиції Збройних сил України.