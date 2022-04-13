Подтверждается! ВСУ нанесли ракетные удары по вражескому крейсеру "Москва"

Крейсер получил очень серьезные повреждения/Фото: коллаж: "Сегодня"

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил успешную атаку Вооруженных сил Украины ракетного крейсера "Москва", входящего в состав Черноморского флота РФ.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочная численность экипажа – 510 моряков.

"Подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Ракеты "Нептун", стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения", – сообщил Марченко.

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