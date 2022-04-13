Підтверджується! ЗСУ завдали ракетних ударів по ворожому крейсеру "Москва"

Крейсер отримав дуже серйозні пошкодження/Фото: колаж: "Сьогодні"

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підтвердив успішну атаку Збройних сил України ракетного крейсера" Москва". Він входить до складу Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

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Відомо, що у російський корабель потрапили дві крилаті ракети "Нептун". В результаті на борту почалася пожежа. Орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків.

"Підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети "Нептун", які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень", – повідомив Марченко.

Що відомо про ракетного крейсера "Москва"?

"Москва" – російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проєкту 1164 "Атлант". Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований на суднобудівному заводі імені 61 комунара в місті Миколаїв, спочатку отримав найменування "Слава". Після списання протичовнового крейсера "Москва" проєкту 1123 успадкував його ім'я і став флагманом Чорноморського флоту.

Призначений для завдання ударів по великих надводних кораблях, забезпечує бойову стійкість корабельних протичовнових груп.

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