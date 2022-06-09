Почти час взрывы: в Луганской области горят "вагнеровцы" (фото)

В Луганской области горят российские наемники. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты, а также разнообразные наемники, нанятые на службу рашистами, продолжают нести потери в Украине. В частности, стало известно о том, что в Луганской области горит база ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

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"В оккупированной Кадиевке в Луганской области горит база ЧВК "Вагнер", которая расположена возле стадиона", – сказал журналист.

По его информации, взрывы раздаются почти час.

Фото – t.me/Tsaplienko.

Новое наступление РФ

Американский Институт изучения войны заявил, что российские оккупанты продолжают штурмы украинских позиций в Северодонецке. Также войска РФ проводят операции в Святогорском районе. Таким образом враг планирует наступать на Славянск.

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По словам аналитиков, российские силы одновременно стремятся обойти украинские позиции в районе Северодонецка с фланга во избежание форсирования реки Северский Донец.

"Сегодня" 12 марта сообщало о том, что один из наемников, который находился вблизи границы России и Украины, а потом вернулся домой, рассказал журналистам, что в пункте вербовки в Молькино под Краснодаром "набирают всех подряд".