По Северодонецку неутешительный прогноз. Что пишут западные СМИ

Западные СМИ проанализировали ситуацию на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня
В ближайшие недели российские оккупанты, вероятнее всего, захватят ключевой город в Луганской области, израсходованная техника и огромные потери личного состава помешают РФ вести последующие наступления.
Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.
Что будет с Северодонецком
Американская газета The Washington Post пишет, что по мере развертывания битвы за контроль над Востоком Украины многие мирные жители оказались в ловушке. Россия, вероятно, захватит ключевой восточный город Северодонецк в ближайшие недели, считают западные оборонные аналитики. Количество утраченных войск и оборудования, израсходованного в этом сражении, вероятно, помешает Москве совершать новые наступления в других местах. По информации американских аналитиков, в последние недели другие российские операции на востоке продвинулись незначительно.
РФ теряет огромными темпами личный состав
Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal пишет, что теряя войска в Украине, Россия страдает от недостатка человеческой силы. Москва размышляет, как продолжить военное продвижение, избегая при этом огромных потерь среди военных.
В Европе могут ввести нормы потребления газа
Информагентство Bloomberg сообщает, что нормы потребления газа для Европы могут стать реальностью. Регион находится в состоянии повышенной готовности после того, как Россия сделала самые большие шаги по использованию энергии в качестве оружия. Полного газового эмбарго против России требуют украинские компании ДТЭК, Нафтогаз, Укрэнерго в проекте #StopBloodEnergy.
Война в Украине может быть затяжной
Информагентство Reuters со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО пишет, что война в Украине может длиться годы, поскольку Россия усилила свои атаки после того, как Европейский Союз рекомендовал Киеву стать кандидатом на вступление в блок. Йенс Столтенберг заявил, что поставки украинским войскам современнейшего вооружения повысят шансы освободить восточный регион Донбасса из-под контроля России.
ЕС думает, как восстанавливать Украину
Еженедельный журнал The Economist пишет, что ЕС начал дискуссию о том, как финансировать восстановление Украины. Где он найдет нужные деньги и как предотвратить их растрату.
Ситуация в Северодонецке
- 18 июня войска России добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка, но в значительной степени застопорились на других направлениях наступления. Оккупанты, вероятно, столкнутся с растущими потерями личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках, поскольку вялотекущие бои за Северодонецк продолжаются. В Северодонецке идут штурмовые действия – там районы города переходят из рук в руки, а сама ситуация в городе очень нестабильная.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в ближайшие дни оккупационная армия России попытается полностью захватить Луганскую область, где пока не поддается Северодонецк. На это направление россияне бросили все свои резервы.
- В Северодонецке мирные жители, которые находятся на заводе "Азот", не могут эвакуироваться из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов. Если бы кто-нибудь вышел с завода, то с вероятностью в 90% он бы был убит.
- Российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка Луганской области. Часть украинских войск отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции. Еще часть – продолжает бои внутри города.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северодонецк остается эпицентром противостояния на Донбассе.
- Советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что Северодонецк не захвачен, но ВСУ "чуть-чуть откатились".
- В городе ощутимые потери понесли даже "кадыровцы", которые обычно не воюют на переднем плане. Также армия РФ подтягивает "пушечное мясо" из мобилизационного резерва.
- Разведка Великобритании заявила о том, что в ближайшие недели армия РФ установит полный контроль над Луганской областью.