Оккупанты подтянули все резервы. Гайдай предупредил о большом наступлении на Луганскую область

У оккупантов есть две цели, которые они не могут достичь почти месяц

Луганск ожидает новые ожесточенные бои / Коллаж "Сегодня"

В ближайшие дни оккупационная армия России попытается полностью захватить Луганскую область, где пока не поддается Северодонецк. На это направление россияне бросили все свои резервы.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время общенационального телемарафона на канале "Украина 24".

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Что известно

"Ситуация остается довольно тяжелой. Сейчас все резервы брошены сюда. Даже поснимали с некоторых направлений и направить на два направления – это Северодонецк и Золотое, Комишуваха и Попасная. Российская армия пытается выполнить то, что они в теории уже сделали – потому что они уже отрапортовали, что Северодонецк уже контролируют. Однако пока еще они там гибнут, пока что там продолжаются бои. Потому реально по факту не захватили, полностью город не контролируют, но нужно же как-то выполнить уже анонсированное и поэтому кидают сюда больное количество резервов", – отметил Гайдай.

Вторая цель – перерезать и взять под контроль трассу Лисичанск-Бахмут.

"Это тоже у них не получается. Они пытаются окружить наших военных, однако ничего у них не выходит. Но очень большие резервы туда бросаются – сотни единиц техники ежедневно проходят в том направлении", – говорит Гайдай.

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Эвакуация

При этом люди продолжают оставаться в укрытиях завода "Азот" и отказываются от эвакуации. При общении с населением нацгвардейцы зафиксировали на видео отказ. Несмотря на разрушение всех мостов, ведущих в Северодонецк, коммуникация с городом сохраняется – есть пути для эвакуации и подвоза всего необходимого.

Лисичанск остается под полным контролем Украины. Город под постоянными обстрелами, но "тихая" эвакуация происходит, гуманитарные грузы завозятся ежедневно.

"Тяжелая ситуация в селе-сателлитах Северодонецка. Трудные бои были в Метелкино. Ждем ночных событий", – резюмировал Гайдай.

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