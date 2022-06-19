Щодо Сєвєродонецька невтішний прогноз. Що пишуть західні ЗМІ

Західні ЗМІ проаналізували ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчими тижнями російські окупанти, найімовірніше, захоплять ключове місто в Луганській області, використана техніка та величезні втрати особового складу завадять РФ вести наступні наступи.

Сайт Сьогодні пропонує огляд західних мас-медіа.

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Що буде з Сєвєродонецьком

Американська газета The Washington Post пише, що в міру розгортання битви за контроль над Сходом України багато мирних жителів опинилися в пастці. Росія, ймовірно, захопить ключове східне місто Сєвєродонецьк найближчими тижнями, вважають західні оборонні аналітики. Кількість втрачених військ та обладнання, витраченого в цій битві, ймовірно, завадить Москві здійснювати нові наступи в інших місцях. За інформацією американських аналітиків, останніми тижнями інші російські операції на сході просунулися незначно.

РФ втрачає величезними темпами особовий склад

Щоденна американська ділова газета The Wall Street Journal пише, що втрачаючи війська в Україні, Росія страждає від нестачі людської сили. Москва розмірковує, як продовжити воєнний поступ, уникаючи при цьому величезних втрат серед військових.

У Європі можуть запровадити норми споживання газу

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що норми споживання газу для Європи можуть стати реальністю. Регіон знаходиться у стані підвищеної готовності після того, як Росія зробила найбільші кроки щодо використання енергії як зброї. Повного газового ембарго проти Росії вимагають українські компанії ДТЕК, Нафтогаз, Укренерго у проєкті #StopBloodEnergy.

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Війна в Україні може бути затяжною

Інформагентство Reuters з посиланням на слова генерального секретаря НАТО пише, що війна в Україні може тривати роки, оскільки Росія посилила свої атаки після того, як Європейський Союз рекомендував Києву стати кандидатом на вступ до блоку. Єнс Столтенберг заявив, що постачання українським військам найсучаснішого озброєння підвищить шанси звільнити східний регіон Донбасу з-під контролю Росії.

ЄС думає, як відновлювати Україну

Щотижневий журнал The Economist пише, що ЄС розпочав дискусію про те, як фінансувати відновлення України. Де він знайде потрібні гроші і як запобігти їх розтраті.

Ситуація у Сєвєродонецьку