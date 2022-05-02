По Одессе оккупанты нанесли ракетный удар, есть погибшие

Прилет по Одессе 2 мая. Фото https://t.me/our_odessa

2 мая около 18:34 по Одессе оккупантами был нанесен ракетный удар. Об атаке ранее сообщали местные телеграм-каналы, теперь информацию подтверждает Оперативное командование "Юг".

"Есть попадание в объекты городской инфраструктуры Одессы, в частности повреждено одно из религиозных сооружений", – говорится в сообщении.

Есть погибшие и раненые, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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На месте работают все ответственные службы. Перед взрывом в области объявили воздушную тревогу.

Напомним, в Одессе действует продленный комендантский час, который длится с вечера 1 мая и закончится 3 мая утром.

Почему в Одессе сирена иногда срабатывает после взрыва

Одесситы обратили внимание, что во время обстрелов Одессы с применением крылатых ракет типа "Оникс", стартующих с мобильных береговых комплексов "Бастион" в оккупированном Крыму, сигналы воздушной тревоги раздаются не вовремя, есть факты, что сигнал раздается уже по прилету.

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Советник главы управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк пояснил, что это связано с особенностями такого типа ракет. Они летят на очень большой скорости 2 маха (2500 км/ч) и на критически малой высоте, поэтому с момента обнаружения до прилета проходят считаные минуты.