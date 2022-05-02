По Одесі окупанти завдали ракетного удару , є загиблі

Приліт по Одесі 2 травня. Фото https://t.me/our_odessa

2 травня близько 18:34 по Одесі окупантами було завдано ракетного удару. Про атаку раніше повідомляли місцеві телеграм-канали, наразі інформацію підтверджує Оперативне командування "Південь"

"Є влучання в об'єкти міської інфраструктури Одеси, зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд", – йдеться у повідомленні.

Є загиблі та поранені, повідомив голова Одеської ОВ Максим Марченко.

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На місці працюють усі відповідальні служби. Перед вибухом в області оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, в Одесі діє подовжена комендантська година, яка триває з вечора 1 травня та закінчиться 3 травня вранці.

Чому в Одесі сирена іноді спрацьовує після вибуху

Одесити звернули увагу, що під час обстрілів Одеси із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", що стартують з мобільних берегових комплексів "Бастіон" в окупованому Криму, сигнали повітряної тривоги лунають не вчасно, є факти, що сигнал лунає вже після прильоту.

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Радник голови управління Нацполіції на Одещині Руслан Форостяк пояснив, що це пов'язано з особливостями такого типу ракет. Вони летять на дуже великій швидкості 2 махи (2500 км/год) та на критично малій висоті, тому з моменту виявлення до прильоту проходять лічені хвилини.