По Днепропетровской области ночью оккупанты нанесли три ракетных удара

Оккупанты продолжают обстреливать территорию области / Коллаж "Сегодня"
За минувшие сутки российские военные трижды обстреляли Днепропетровскую область. Ракеты попали в инфраструктурный и промышленный объекты. Есть один пострадавший. Также ВСУ сбили два вражеских беспилотника.
Об этом сообщает глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.
"Для нашей области это была эпоха антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", – говорится в сообщении.
В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Пожар там спасатели укротили несколько часов. Есть один пострадавший.
В Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. На месте разрушено помещение. В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства.
Также ночью над территорией области украинские военные сбили два вражеских беспилотника.
Обстрелы Днепропетровской области
- 31 марта две ракеты оккупантов попали на территорию одной из воинских частей в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 2 человека, еще 5 травмированы. Полностью уничтожен склад с горюче-смазочными материалами.
- В тот день во время обстрелов Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. РФ произвели реактивный артиллерийский обстрел двух населенных пунктов в Криворожском районе, используя систему залпового огня "Торнадо-С".
- 5 апреля украинская ПВО сбила две ракеты российских военных в Днепропетровской области. Из-за обломков от ракет пострадавших нет.
- 8 апреля оккупанты били по гражданским людям и гражданским объектам с воздуха. Есть три обстрела территории Днепропетровской области в течение дня. Четыре человека погибли, а еще семь получили ранения.
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