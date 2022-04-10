По Дніпропетровській області вночі окупанти завдали три ракетні удари

Окупанти продовжують обстрілювати територію області / Колаж "Сьогодні"

Минулої доби російські військові тричі обстріляли Дніпропетровську область. Ракети влучили в інфраструктурний та промисловий об'єкти. Є один постраждалий. Також ЗСУ збили два ворожі безпілотники.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

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"Для нашої області це була епоха антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах" , – йдеться у повідомленні.

У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об'єкт. Пожежу там рятувальники гасили кілька годин. Є один постраждалий.

У Павлоградському районі ракета влучила у промисловий об'єкт. На місці зруйновано приміщення. У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства.

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Також вночі над територією області українські військові збили два ворожі безпілотники.

Обстріли Дніпропетровської області

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