Пилота-наемника из ЧВК "Вагнер" взяли в плен: что он сказал СБУ (видео)

Самолет оккупантов сбили украинские защитники. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пилот-наемник из ППК "Вагнер" успел повоевать только три дня и был сбит украинскими защитниками с ПЗРК "Игла". Первый боевой вылет он совершил 14 июня, а уже 17-го оказался в плену. Во время допроса оккупант признался, что сбрасывал бомбы на территории Украины.

Об этом свидетельствует видео допроса, опубликованное СБУ.

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Наемник попытался оправдать свои преступления и убеждал, что бомбил только "опорные пункты" и "скопление силы" ВСУ.

Однако когда увидел на видео результаты ударов РФ по мирным населенным пунктам, самоуверенность оккупанта куда-то исчезла и он "внезапно" осознал, что это "не правильная, не нужная война".

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В общем-то пилот делал по 1-2 боевых вылета в день.

Признается, что кроме него на российских истребителях стоимостью свыше $10 млн, летают также и другие наемники, а не кадровые летчики ВС РФ. Наемники получают за работу ставку от 200 тысяч рублей в месяц и дополнительные бонусы.

Основной целью своего пребывания в Украине этот пилот считал "задачу… по оказанию помощи республикам Донбасса", а боевые вылета – "частными задачами".

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Судьба пилотов

Пилоты армии Российской Федерации – ценные свидетели и исполнители военных преступлений против гражданских лиц в Украине. Поэтому, как заявлялось ранее властями Украины, они не подлежат обмену на украинских военнопленных. Правда, в редких случаях такой обмен не исключается.

Раньше мы писали, что ВСУ взяли в плен вражеского пилота самолета Су-25, который рано утром 18 июня подбили украинские военнослужащие в Донецкой области.