Партизаны открыли охоту на коллаборантку в Каховке, она чуть не сгорела живьем (видео)

В Каховке подорвали авто Ирины Махновой. / Фото: Коллаж: Сегодня
Вчера в оккупированной Каховке Херсонской области взорвали автомобиль коллаборантки Ирины Махневой. Она сотрудничает с оккупантами, возглавив местное управление образования.
Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.
Как уточнил советник главы МВД Антон Геращенко, Махнева не пострадала – она не успела сесть в автомобиль. Во всяком случае, так утверждают российские пропагандисты.
"Украинские партизаны работают, чтобы коллаборанты не спали по ночам. Каждый предатель понесет наказание", – пообещал Геращенко.
Также он опубликовал видео с места происшествия.
Что известно об Ирине Махневой
Как рассказали местные жители, Махнева, которую оккупанты назначили главой отдела образования, культуры и спорта в "военно-гражданской администрации" Каховки, вообще никогда не имела отношения к образованию, спорту или культуре. Раньше она продавала обувь.
"Она всегда ностальгировала по Советскому Союзу и постоянно критиковала украинские власти, была вечно всем недовольна. Интеллекта там ноль. Пожалуй, именно такие и нужны самопровозглашенной власти города", – на условиях анонимности рассказала жительница Каховки, соседка Ирины Махневой.
Партизанское движение
- В Мариуполе украинские партизаны сожгли пять машин МЧС РФ, а накануне Дня России зарезали российского спасателя.
- Украинские партизаны уничтожили российских солдат в их собственном тылу. В оккупированных Россией городах они убили более 100 российских солдат.
- Во временно захваченном Херсоне украинские патриоты обратились к российским военным. Они напомнили оккупантам, что Вооруженные силы Украины все ближе подбираются к городу и вскоре его освободят.
- Партизаны Украины рассказали, как эффективно "крошить" врага за городом.
- В захваченном Бердянске Запорожской области прозвучало несколько взрывов, там украинскими партизанами был уничтожен один из военных грузов оккупанта.
Американский Институт изучения войны сообщил, что украинское военное руководство в ближайшее время намерено взять под контроль действия партизанского движения на оккупированных территориях.