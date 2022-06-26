В ISW рассказали, как может измениться работа партизан на оккупированных территориях

Партизаны мешают России укреплять контроль над оккупированными территориями и срывают все планы

Украинские партизаны на оккупированных территориях ждут отмашку для присоединения к ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинское военное руководство в ближайшее время намерено взять под контроль действия партизанского движения на оккупированных территориях.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Основной целью является подорвать контроль России и, скорее всего, подготовиться к скоординированным операциям с украинскими силами.

По словам генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, украинские партизаны только ждут подходящего момента, чтобы присоединиться к борьбе с врагом.

Партизанское движение