В ISW рассказали, как может измениться работа партизан на оккупированных территориях

Украинское военное руководство в ближайшее время намерено взять под контроль действия партизанского движения на оккупированных территориях.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Основной целью является подорвать контроль России и, скорее всего, подготовиться к скоординированным операциям с украинскими силами.
Ракетный удар по Киеву
По словам генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, украинские партизаны только ждут подходящего момента, чтобы присоединиться к борьбе с врагом.
Партизанское движение
- В Мариуполе украинские партизаны сожгли пять машин МЧС РФ, а накануне Дня России зарезали российского спасателя.
- Украинские партизаны уничтожили российских солдат в их собственном тылу. В оккупированных Россией городах они убили более 100 российских солдат в тылу врага.
- Во временно захваченном Херсоне украинские патриоты обратились к российским военным. Они напомнили оккупантам, что Вооруженные силы Украины все ближе подбираются к городу и вскоре его освободят.
- Партизаны Украины рассказали, как эффективно "крошить" врага за городом.
- В захваченном Бердянске Запорожской области прозвучало несколько взрывов, там украинскими партизанами был уничтожен один из военных грузов оккупанта.