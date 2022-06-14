Отец приговорённого к смерти в "ДНР" марокканца сообщил о его украинском гражданстве

У Брагима Саадуна есть украинское гражданство/Фото: коллаж: "Сегодня"

У приговорённого в "ДНР" к смертной казни марокканца Брагима Саадуна есть украинское гражданство. Он получил его в 2020 году.

Об этом пишет Reuters.

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По словам отца приговорённого Тахара Саадуна, его сын стал гражданином Украины в 2020 году, после года службы в армии. В его планах было изучение аэрокосмических технологий в одном из киевских университетов.

Кроме того, отец осуждённого заявил, что Брагим Саадун сдался в плен добровольно, поэтому должен содержаться в статусе военнопленного наряду с другими бойцами Вооружённых сил Украины.

Что было до этого?

Самопровозглашенные, а фактически находящиеся под контролем России "республики" на территории оккупированного Донбасса готовятся провести первые казни иностранцев – защитников "Азовстали", которые сдались в плен по договоренности через ООН.

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Суд самопровозглашенной "ДНР" признал британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима виновными в попытке насильственного захвата власти в квази-республике, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Всем троим вынесли смертный приговор.

Все трое являются военнослужащими Вооруженных сил Украины. Они подписали контракты с ВСУ еще до начала российского вторжения и оказались среди защитников металлургического комбината "Азовсталь".

Суд прошел в сжатые сроки, без доступа для журналистов и вся информация поступала только через российские пропагандистские СМИ. Российские пропагандисты утверждают, что обвиняемые якобы признались в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности". А эта статья предусматривает длительные сроки заключения вплоть до пожизненного.

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Родственники осужденных рассказывали иностранным СМИ, что их близкие не получили нормальной защиты, а предоставленные им "адвокаты" ничего не делали.

Власти Британии ранее призывали "ДНР" "отнестись с милосердием" к попавшим в плен британцам. Сами Шон Пиннер и Эйден Аслин просили британского премьер-министра Бориса Джонсона помочь с их обменом на бывшего нардепа Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что жен защитников "Азовстали" атакуют звонками из РФ с угрозами изнасилования и смерти. Кроме того, мы писали, что Зеленский назвал количество защитников "Азовстали" в российском плену.