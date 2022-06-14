Батько засудженого до смерті в "ДНР" марокканця повідомив про його українське громадянство

У Брагіма Саадуна є українське громадянство/Фото: колаж: "Сьогодні"

У засудженого у "ДНР" до смертної кари марокканця Брагіма Саадуна є українським громадянством. Він отримав його у 2020 році.

Про це пише Reuters.

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За словами батька засудженого Тахара Саадуна, його син став громадянином України у 2020 році після року служби в армії. У його планах було вивчення аерокосмічних технологій в одному із київських університетів.

Крім того, батько засудженого заявив, що Брагім Саадун здався в полон добровільно, тому має утримуватись у статусі військовополоненого поряд з іншими бійцями Збройних сил України.

Що було раніше?

Самопроголошені, а фактично контрольовані Росією "республіки" на території окупованого Донбасу готуються провести перші страти іноземців – захисників "Азовсталі", які здалися в полон за домовленістю через ООН.

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Суд самопроголошеної "ДНР" визнав британців Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма винними у спробі насильницького захоплення влади у квазіреспубліці, а також у проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності. Всім трьом винесли смертний вирок.

Усі троє є військовослужбовцями Збройних сил України. Вони підписали контракти з ЗСУ ще до початку російського вторгнення та опинилися серед захисників металургійного комбінату "Азовсталь".

Суд відбувся у стислий термін, без доступу для журналістів, і вся інформація надходила лише через російські пропагандистські ЗМІ. Російські пропагандисти стверджують, що обвинувачені нібито визнали "проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності". А ця стаття передбачає тривалі терміни ув'язнення аж до довічного.

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Родичі засуджених розповідали іноземним ЗМІ, що їхні близькі не отримали нормального захисту, а надані "адвокати" нічого не робили.

Влада Британії раніше закликала "ДНР" "поставитися з милосердям" до британців, що потрапили в полон. Самі Шон Піннер та Ейден Аслін просили британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона допомогти з їхнім обміном на колишнього нардепа Віктора Медведчука, якого звинувачують у держзраді.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що дружин захисників "Азовсталі" атакують дзвінками з РФ із погрозами зґвалтування та смерті. Крім того, ми писали, що Зеленський назвав кількість захисників "Азовсталі" у російському полоні.