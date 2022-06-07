Жен защитников "Азовстали" атакуют звонками из РФ с угрозами изнасилования и смерти

Россияне начали оказывать психологическое давление на родных украинских защитников комбината "Азовсталь", которые находятся в плену. На телефоны родных звонят с российских номеров и угрожают.
Об этом рассказала жена защитника Мариуполя Арсения Федосюка Юлия порталу "Украинская правда".
Что известно
"Звонят из российских номеров, посылают сообщения в Telegram, Whatsapp, другие мессенджеры, издеваются и угрожают. Это длится уже в течение месяца. С тех пор, как мы встречались с Папой Римским, началось внимание к нам. После стали звонить в Telegram и отправлять сообщения о том, что мой муж якобы уже мертв; о том, хочу ли я его фото увидеть или видео. Вот такие вещи. Также звонили по телефону в Whatsapp. Везде были номера российские, поэтому, я думаю, это делают россияне", – рассказал Юлия.
По словам женщины, также в ее адрес постоянно звучат угрозы, что с ней расправятся.
"Говорят, добрались до твоего мужа и доберемся до тебя, скоро наши ребята будут в Киеве. Угрожают изнасилованием и смертью", – поделилась с журналистами Юлия.
По ее словам, подобные угрозы поступают другим родственникам защитников Мариуполя. В частности, жене командира мариупольского полка "Азов" Дениса Прокопенко – Екатерине.
Обстановка
- По словам президента Украины Владимира Зеленского, в плену в России находятся более 2,5 тысяч украинских защитников "Азовстали".
- Что РФ мечтает сделать с пленными бойцами "Азова": Невзоров сделал тревожное заявление.
- Жена командира "Азова" Дениса Прокопенко Екатерина сообщила об условиях, в которых удерживают пленных защитников Мариуполя. Ей удалось недолго пообщаться со своим мужем.