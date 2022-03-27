От девятиэтажек остается один каркас. Чем оккупанты бомбят Мариуполь

Мариуполь обстреливают оккупанты / Фото: Коллаж: Сегодня

Все оружие, которое российские оккупанты применяли в Мариуполе, является запрещенным. Изначально военные РФ постоянно стреляли из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что так им не удастся пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию.

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью УНИАН.

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"Сначала два самолета летало, потом пять. Они обстреливали мирные кварталы. Потом они осознали, что и это не сработало. Тогда подогнали четыре корабля, стали на Белосарайской косе и с Азовского моря начали бить по Мариуполю", - сказал Бойченко.

Мэр отметил, что в городе не было противоракетной обороны, которая могла бы защищать воздух. Но наши бойці все равно сбили два самолета и потопили одну лодку. По словам главы города, "самолеты летят из Крыма — как на работу, каждые полчаса".

"У них не было задачи проводить "освободительную операцию". В городе проживало 50% этнических руссиян. Они просто берут и уничтожают всех. Не было задачи кого-то освобождать. Задача была — стереть город с лица земли вместе с жителями. Это геноцид, по-другому происходящее назвать нельзя", - заявил мэр.

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Насчет самого опасного оружия, которое РФ применяла против мариупольцев, Бойченко заявил, что все их вооружение – запрещенное.

"Система "Буратино" сжигает девятиэтажные дома, один каркас остается. Даже 152-я гаубица — запрещенное оружие, но она стреляет по городу. Что уж говорить о полутонной бомбе, которая падает возле роддома!", - объяснил мэр.

Ситуация в Мариуполе:

Напомним, Мариуполь находится в блокаде. Военные РФ уничтожают каждый район города, поэтому многие остались без жилья.